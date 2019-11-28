Интерес иностранцев к русскому языку упал вдвое после распада СССР

Число иностранцев, изучающих русских язык, с момента распада Советского Союза сократилось почти вдвое. Такие данные представлены в докладе подведомственного Минобрнауки Центра социологических исследований.

В начале 1990-х годов русский язык в качестве иностранного изучали 74,6 миллиона человек. Однако к 2014 году их количество уменьшилось до 51,2 миллиона, в 2018-м изучением русского занимались 38,2 миллиона иностранцев.

Если не учитывать граждан стран бывшего СССР, то можно сказать, что за постсоветский период количество изучающих русских язык людей упало с 20 миллионов до чуть более миллиона. Об этом сообщил РБК.

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Авторы доклада считают, что в будущем число русскоговорящих будет и дальше падать. Если в 2015 году из 7,5 миллиарда человек на планете на русском разговаривали 243 миллиона человека, то к 2025 году при численности населения восемь миллиардов человек, таких людей останется лишь 215 миллионов.

Меньше стали знать русский язык в Восточной Европе и на Балканах. К 2015 году на русском там разговаривали только восемь миллионов человек, тогда как в 1990-м таких было 38 миллионов. В государствах бывшего Советского Союза число русскоговорящих снизилось с 119,5 миллиона до 82,5 миллиона.

Интересно, что больше людей стали владеть русским в США, Канаде, Новой Зеландии и Австралии. Их число увеличилось с 1,2 до четырех миллионов.

Сейчас русский язык знают 235 миллионов человек по всему миру. Им пользуются в 27 странах. Русский является десятым языком в мире по распространению. На первом месте — английский, на втором — китайский, третье место делят хинди и урду.