21 ноября 2022, 23:48
Интерес человека к чужой жизни объяснили неудовлетворенностью собственной
Ученый Венерина заявила, что интерес людей к чужой жизни связан с неудовлетворенностью
Интерес людей к чужой жизни обусловлен их неудовлетворенностью собственной. Об этом напомнила ассистент кафедры нормальной физиологии Сеченовского университета Яна Венерина, сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Специалист добавила, что причина может заключаться в непонимании того, как решить навалившиеся проблемы и улучшить собственные условия.
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Наблюдая за чужой жизнью, человек испытывает чувство удовлетворения.
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