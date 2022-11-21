Общество 21 ноября 2022, 23:48 Интерес человека к чужой жизни объяснили неудовлетворенностью собственной Ученый Венерина заявила, что интерес людей к чужой жизни связан с неудовлетворенностью

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Интерес людей к чужой жизни обусловлен их неудовлетворенностью собственной. Об этом напомнила ассистент кафедры нормальной физиологии Сеченовского университета Яна Венерина, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист добавила, что причина может заключаться в непонимании того, как решить навалившиеся проблемы и улучшить собственные условия.

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Наблюдая за чужой жизнью, человек испытывает чувство удовлетворения.

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