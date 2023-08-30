Общество 30 августа 2023, 18:59 Интерьерный эксперт Антелава рассказала, что стол для школьника нужно ставить справа от окна

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При расположении стола для школьника нужно выбирать место так, чтобы солнечный свет падал с левой стороны. Об этом Life рассказала интерьерный эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами мебельной компании Mr.Doors Вероника Антелава.

Она напомнила, что рабочее место для ребенка должно отвечать таким качествам, как эргономичность и визуальная привлекательность. При этом она отметила, что не стоит располагать стол вдоль окна. Потому что таким образом днем свет будет слепить школьника и вынуждать его задергивать шторы.

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