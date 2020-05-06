«В эти дни, по традиции, в эфире и на страницах газет много фронтовых историй, но жизнь продолжается, даже когда свистят снаряды и разрываются бомбы. Поэтому мы вспоминаем тех, кто оставался в Москве, поддерживал фронт и сохранял дух столицы, когда казалось, что мир рушится на глазах», — отмечается в обращении организаторов.

По данным издания, проект создан совместно с МТС и направлен на раскрытие малоизвестных фактов о жизни столицы в годы ВОВ.

Он состоит из 10 глав-историй, которые были подготовлены совместно с участниками войны, москвоведами, историками, музеями столичных предприятий и учреждений культуры, а также Главным архивным управлением Москвы.

Отмечается, что в рамках проекта у читателей появится возможность узнать о работе Большого театра, Центрального телеграфа, Белорусского вокзала, метро и других столичных объектов в то тяжелое время.