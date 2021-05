Самую престижную в мире интернет-премию получил проект благоустройства Капотни

Интерактивный проект о благоустройстве московской Капотни «Пой, район» стал победителем авторитетной интернет-награды Webby Awards — 2021. За лидерство российский медиапроект боролся с проектами из США, Канады, Дании и Гонконга.

Источник фото: РИА «Новости»

Решением жюри премии, в числе которых интернет-пользователи и профессионалы индустрии, «Пой, район» был признан лучшим в категории Best Use of Video or Moving Images.

Премия The Webby Awards является одной из самых авторитетных международных веб-наград. Призерами ежегодно становятся лучшие проекты и компании в сфере интернет-контента. В этом году в конкурсе принимали участие свыше 13 тысяч работ от самых известных компаний. Среди них: Google, Apple, Marvel, BBC, Netflix, HBO, Spotify и многие другие.

Источник фото: РИА «Новости»

Авторы креативного проекта о Капотне — лаборатория «Гигарама» и пресс-служба «Газпром нефти» — показали новый образ жилого пространства. Благодаря городской программе благоустройства «Мой район» в нем есть прогулочные дорожки на набережной, обустроенные площадки для пикников и занятий спортом, детские городки. Для отдыхающих предусмотрели ортопедические шезлонги, с которых открывается вид на ухоженные растения и панораму Москвы-реки.

Вместе с Капотней меняется и работающий здесь Московский нефтеперерабатывающий завод. Знаком перемен стал арт-объект «Маяк». Это 15-метровая башня-скульптура, художественный образ комфортного соседства современного производства, природной и городской сред обитания.