Интерактивный музей здоровья открыли в Северной столице

По данным издания, музей объединяет пропаганду здорового образа жизни, обучение и игру. Это просветительский проект Российского кардиологического общества, в реализации которого принимали участие специалисты Центра Алмазова. Отмечается, что гендиректор, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто проведет открытие музея и официально запустит новые программы.