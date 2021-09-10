Интерактивные карты начнут применять в России для поиска пропавших людей

В России при поиске пропавших людей начнут использовать интерактивные карты опасных объектов. Первую такую карту уже разработали в Курской области, написала газета «Известия».

В Курской области на карту нанесли заброшенные строения, открытые люки, неосвещенные переходы, свалки, места скопления бродячих животных и другие объекты, представляющие потенциальную опасность для человека. На карту также планируют добавить пляжи и трансформаторные будки. При поиске пропавших людей спасатели будут проверять такие объекты в первую очередь.

Интерактивное приложение «Карта опасных объектов» доступно на сайте «Действуем вместе». Проект разработал ЦУР Курской области совместно с отрядом «Лиза Алерт».

Сведения о местонахождении таких опасных объектов предоставляют местные власти. Но наполнять карту могут и сами жители. Операторы мониторят сообщения в соцсетях и добавляют на карту самые часто упоминаемые места.

Такие же карты в скором могут появиться на Ставрополье, Кубани, в Самарской, Орловской и Кировской областях, рассказали в АНО «Диалог Регионы».