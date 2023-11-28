Общество 28 ноября 2023, 15:28 Интерактивная выставка юных экологов открылась в Петербурге

Читать 360tv в

Интерактивная художественная выставка «Объект наследия», посвященная проблемам экологии, открылась в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Авторами арт-объектов стали юные призеры премии Росприроднадзора. Школьники показали, что даже отходы могут быть ресурсом для творчества.

Реклама

Отмечается, что выставка с использование цифровых и VR-технологий привлекает внимание посетителей к острым экологическим проблемам.