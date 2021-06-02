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    02 июня 2021, 15:27

    Интерактивная площадка Генпрокуратуры открылась на ПМЭФ

    Анастасия Калинина

    Генпрокуратура России впервые открыла собственную интерактивную площадку в рамках Петербургского международного экономического форума. Она будет работать со 2 по 5 июня.

    В эти дни на площадке Генпрокуратуры любой желающий сможет задать вопросы экспертам и получить консультацию. Также можно подать обращения от предпринимателей.

    Павильон Генпрокуратуры оформлен в виде выездной модели взаимодействия профильных подразделений надзорного ведомства с бизнес-сообществом.

    В этом году на ПМЭФ выступят президент немецкого конгломерата Siemens Energy AG Кристиан Брух и глава французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне. Также форум посетят директор немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен, президент «Huawei Евразия» Чжоу Дэниель и другие иностранные представители.