Интерактивная площадка Генпрокуратуры открылась на ПМЭФ

Генпрокуратура России впервые открыла собственную интерактивную площадку в рамках Петербургского международного экономического форума. Она будет работать со 2 по 5 июня.

В эти дни на площадке Генпрокуратуры любой желающий сможет задать вопросы экспертам и получить консультацию. Также можно подать обращения от предпринимателей.

Павильон Генпрокуратуры оформлен в виде выездной модели взаимодействия профильных подразделений надзорного ведомства с бизнес-сообществом.

В этом году на ПМЭФ выступят президент немецкого конгломерата Siemens Energy AG Кристиан Брух и глава французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне. Также форум посетят директор немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен, президент «Huawei Евразия» Чжоу Дэниель и другие иностранные представители.