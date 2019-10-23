Интерактивная карта «Здоровая ферма» заработала в Подмосковье. Она поможет купить качественные продукты

В Московской области заработала интерактивная карта «Здоровая ферма». Ее создали для помощи покупателям в выборе качественных товаров, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

С помощью карты можно узнать, какие предприятия и фермерские хозяйства Подмосковья производят и выпускают качественную, экологически чистую и безопасную продукцию. Находится она в общем доступе в интернете. Любой желающий может открыть ее и получить данные.

«Здесь можно найти информацию о порядка 200 фермерских и около девяти тысячах личных подсобных хозяйствах. На карте отображены такие параметры, как название и адреса предприятия, каким видом деятельности оно занимается, что производит», — сказал Андрей Разин.

На карте отмечаются все показатели. Например, экспертизы, вакцинации, карантины на предприятии. Также доступен статус здоровья животных.

Источник фото: Минсельхоз МО

«Пользуйтесь информацией о местных производителях сельхозпродукции и покупайте качественные подмосковные продукты», — добавил министр.

Подмосковные фермеры смогут заработать больше Подробнее

Создатель проекта — ветеринарная служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Ознакомиться с картой можно на ее официальном сайте.