Общество 15 февраля 2024, 12:00 Интенсивность снегопада в Москве снизится после полудня Синоптик Позднякова: интенсивность снегопада в Москве уменьшится после полудня РИА «Новости»

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Атмосферный фронт принес в четверг, 15 февраля, в Московский регион сильную метель. Но после полудня интенсивность снегопада снизится. Об сообщила главный специалист «Метеобюро» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По данным синоптика, на базовой метеостанции ВДНХ за 12 часов выпало шесть миллиметров осадков, в МГУ — девять миллиметров. Отметка среднего прироста свежевыпавшего снега в Москве составила девять сантиметров.

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«Много снега выпало и на территории Новой Москвы, здесь прирост высоты снежного покрова достигал восьми сантиметров», — уточнила метеоролог.

Кроме того, синоптик добавила, что в Наро-Фоминске за ночь выпало 12 миллиметров осадков. По ее словам, снегопад также стал самым сильным с начала года в Можайске.

Тем не менее Позднякова заверила, что после полудня осадков станет меньше, однако объем выпавшего снега может оказаться самым большим в столице в текущем году.

Ранее москвичей предупредили о заморозках на следующей неделе.