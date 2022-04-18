Интенсивность миграции в Россию почти вернулась к допандемийному уровню

Интенсивность миграционного потока в России практически вернулась к допандемийным значениям, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ. За два месяца 2022 года на миграционный учет в стране поставили 1,6 миллиона человек — в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2021 года. За первые два месяца 2019 года показатель достиг 1,8 миллиона.

«По сравнению с январем — февралем 2021 года каких-либо существенных изменений в части осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности не выявлено», — добавили в ведомстве.

По данным ГУ МВД, по сравнению с прошлым годом выросло число выданных патентов для осуществления трудовой деятельности. За январь и февраль 2022 года показатель составил 271,6 тысячи, за аналогичный отрезок времени в 2021 году — 112,3 тысячи.

Самыми привлекательными для иностранных граждан остаются Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Подмосковье. Также сравнительно часто мигрируют в Краснодарский край, Свердловскую область, Приморский край, Иркутскую, Самарскую, Новосибирскую области.

С начала спецоперации России на Украине увеличился поток мигрантов в РФ из Украины и республик Донбасса. Одновременно улучшение ситуации с коронавирусом позволило России открыть границы с соседними государствами и восстановить транспортное сообщение — иностранные граждане, пожелавшие вернуться домой, смогли покинуть РФ.