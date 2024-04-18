Общество 18 апреля 2024, 10:27 Инструктор Руденко посоветовал основательно готовиться перед выходом на природу с палаткой

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Инструктор по туризму и походам Павел Руденко в беседе с сайтом телеканала «Звезда» рассказал, что любой выход на природу, даже на одну ночь, требует серьезной подготовки. У человека обязательно должна быть с собой палатка, коврик для изоляции и спальник.

«Это та база, которая нужна, чтобы пережить с комфортом ночь на природе. Все это надо убрать в рюкзак соответствующего размера», — сказал он.

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Готовить еду в походе лучше всего на газовой горелке. Важно иметь с собой тарелки, ложки, и фонарик. В лесу в холодную погоду особенно пригодится тент, натянутый над палаткой, добавил Руденко.