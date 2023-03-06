Общество 06 марта 2023, 18:49 Инструктор Перс рассказал, как готовят бойцов штурмовых групп

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При подготовке бойцов штрумовых групп воссоздают условия, максимально приближенные к реальным. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал инструктор с позывным Перс.

Он занимается подготовкой бойцов для операций в лесных условиях. Им ставится задача пройти вглубь под автоматной очередью и спугнуть противника с позиций. При этом задействуют различное оружие, в том числе ручные гранаты. Бойцы тренируются в условиях, приближенных к условиям реального боя, а после с каждым проводят работу над ошибками.

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«Создаем ситуацию, приближенную к боевым действиям. Начиная от звуковых моментов, эффектов и заканчивая стрельбой над ухом. Когда работают в конкретной паре друг с другом и ведут огонь, понимая, что справа товарищ, он стреляет, у него боевые патроны», — рассказал инструктор Перс.

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