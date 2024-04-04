04 апреля 2024, 17:41
Инструктор Антонов посоветовал пить воду с лимоном при длительных прогулках
Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины клиники академика Ройтберга Кирилл Антонов рассказал, как сделать длительную прогулку максимально полезной. Слова эксперта опубликовало РИАМО.
Специалист посоветовал пить в дороге воду с лимоном. Витамин C в цитрусовом полезен для процессов жиросжигания, пояснил Антонов.
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Он также рекомендовал взять с собой перекус в виде медленных углеводов и белка. Так, энергетические или протеиновые батончики помогут восполнить ресурсы организма, добавил RT.
Медицина
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