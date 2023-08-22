Общество 22 августа 2023, 12:25 Институт ВЭБ.РФ: рост ВВП России по отношению к январю — июню 2022 года составил 1,6%

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Аналитики Института ВЭБ.РФ сообщили, что рост ВВП России по отношению к январю — июню 2022 года составил 1,6%. Несмотря на западные санкции, по валовому внутреннему продукту наша экономика переместилась на пятое место, написал RT.

На данный момент Россия занимает первое место в мире по объему экспорта зерна и входит в топ-3 государств по поставкам нефти и газа. Кроме того, Россия остается главным экспортером ядерного топлива для мирного атома.

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В ВЭБ.РФ также отметили, что по уровню проникновения финтехуслуг наша страна находится на третьем месте в мировом рейтинге.