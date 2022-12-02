Общество 02 декабря 2022, 18:44 Институт Pantone назвал главный цвет 2023 года Институт Pantone назвал карминовый красный главным цветом 2023 года Публичное достояние

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Институт цвета Pantone назвал цвет 2023 года. Им стал Viva Magenta — карминовый красный.

«Pantone 18-1750 Viva Magenta происходит из семейства красных оттенков и вдохновлен красным цветом кошенили, одного из самых ценных натуральных красителей, <…> известных миру», — сказала исполнительный директор организации Леатрис Эйземан.

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В институте назвали карминовый красный «мощным, бесстрашным и вдохновляющим». В Pantone подчеркнули, что цвет нового года «упивается чистой радостью, поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений».

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Институт выбирает цвет, исходя из анализа современных тенденций. Специалисты постоянно исследуют окружающий мир, чтобы найти новые решения. Выбранный организацией цвет года влияет на моду, дизайн и даже создание мебели для дома.

Портал Nation News рассказал, в чем лучше встретить Новый год. Удачу предрекают тем, кто нарядится в одежду из натуральных тканей, вещи с блестящими пайетками и бисером. В грядущий год Черного кролика не следует выбирать агрессивные цвета и натуральный мех.