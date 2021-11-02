Институт имени Пушкина признал «спутник» словом года в России

«Спутник» признали словом года в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина. Именно это слово россияне употребляют в 2021 году значительно раньше, чем раньше — в девять раз. Виной всему, конечно, пандемия.

«По результатам анализа на первое место вышло слово „спутник“, его в 2021 году стали употреблять в девять раза чаще, чем раньше. Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом», — сказал собеседник агентства.

По словам доктора филологических наук Михаила Осадчего, такие исследования институт проводит ежегодно. Исследуются тексты русскоязычных СМИ и публикаций отдельных пользователей в социальных сетях.

Изучения проводятся в три этапа. На первом определяются самые острые темы, которые чаще всего обсуждаются. На втором — в текстах выявляются ключевые слова. В конце составляется список и выясняется, какое из слов употребляется чаще всего.