Названа причина позднего открытия станции «Технологический институт-1» в Петербурге

Станция метро «Технологический институт-1» в Санкт-Петербурге должна была открыться после ремонта в августе, но срок перенесли на декабрь. В пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры объяснили причину. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

«Эскалаторы, выпускаемые ЗАО «СМУ-9 «Метрострой», не могли быть установлены по причине банкротства организации», — пояснили в пресс-службе. В целом на работы негативно повлияли ограничения по коронавирусу. Председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрей Левакин отметил, что сейчас прилагаются усилия для оперативного завершения работ.