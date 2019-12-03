Инсталляция белых медведей появилась возле цирка в Тюмени
На площади возле тюменского цирка сотрудники энергокомпании «СУЭНКО» разместили инсталляцию светящихся белых медведей, передает ИА Ura.ru.
По словам директора АО «СУЭНКО» Данила Анучина, большая часть работы была выполнена сотрудниками предприятия и любой желающий может выбрать для животных имена. Свой вариант можно предложить на портале компании и рассказать историю, почему выбрано именно это имя.
По данным информагентства, дедлайн конкурса — 22 декабря, а подведение итогов — 25 декабря. В качестве подарка победители получат портативные проекторы.