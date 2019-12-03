Инсталляция белых медведей появилась возле цирка в Тюмени

По словам директора АО «СУЭНКО» Данила Анучина, большая часть работы была выполнена сотрудниками предприятия и любой желающий может выбрать для животных имена. Свой вариант можно предложить на портале компании и рассказать историю, почему выбрано именно это имя.

По данным информагентства, дедлайн конкурса — 22 декабря, а подведение итогов — 25 декабря. В качестве подарка победители получат портативные проекторы.