Instagram запустил в России музыку в Stories

Российские пользователи Instagram теперь могут добавить музыку к своим Stories. Для этого нужно выбрать фото или видео, и воспользоваться специальным стикером. О запуске функции официально не объявили, но она появилась у некоторых пользователей, сообщил TJ.

Чтобы добавить музыку к Stories, нужно сделать снимок, снять видео, или выбрать нужный файл из галереи, после этого надо прикрепить стикер «музыка». Сервис предложит выбрать песню из библиотеки, а также нужный фрагмент. Как отмечается, пользователям доступна обширная библиотека треков от русскоязычных песен до популярных зарубежных.

Если у выбранной песни есть текст, то он автоматически выведется на экран. У пользователей будет возможность выбрать стиль оформления и анимацию «караоке».

В конце мая всем пользователям Instagram стала доступна функция скрывать под своими публикациями отметки «нравится». Если раньше такая функция была доступна только в нескольких странах, то теперь ее распространили для всех пользователей. В администрации отметили, что можно скрывать «лайки» к собственным фотографиям, чтобы не демонстрировать другим людям, сколько их у вас.