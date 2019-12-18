Instagram запретит рекламировать вейпы, сигареты и оружие

Прямая реклама этих видов товаров была запрещена еще раньше, а теперь речь идет именно о пользовательских постах с пометкой «реклама».

«Брендированный контент, продвигающий товары, связанные с вейпом, табаком и оружием, будет запрещен. Наша рекламная политика уже давно запрещает рекламу этих продуктов, и в ближайшие недели мы еще сильнее ужесточим ее», — сказано в заявлении.

Частично запреты коснутся и алкоголя с БАДами. На подобные посты будут наложены возрастные ограничения. Изменения вступят в силу в 2020 году.