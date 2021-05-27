Instagram включил скрытие «лайков» для всех пользователей

Владельцы аккаунтов в Instagram могут скрывать под своими публикациями отметки «нравится». Если раньше такая функция была доступна только в нескольких странах, то теперь ее распространили для всех пользователей. Об этом говорится в официальном блоге компании.

В администрации отметили, что можно скрывать «лайки» к собственным фотографиям, чтобы не демонстрировать другим людям, сколько их у вас. Также функция позволяет скрыть отметки «нравится» для всех публикаций ленты.

«Теперь вы можете сосредоточиться на фотографиях и видео, которыми вы делитесь, а на том, сколько отметок получают сообщения», — говорится в заявлении администрации сервиса.

Включить новую функцию можно в новом разделе в настройках своего аккаунта.

Источник фото: about.instagram.com

Как сообщила «Газета.ru», введение новой функции компания решила помочь части пользователей снизить оказываемое на них социальное давление.