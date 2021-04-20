Instagram удалил видео, где депутат поет российский гимн. Права на него оказались у немецкого сериала

Депутат из Анапы Амазасб Эйриян выложил в Stories Instagram видео, где под радио поет российский гимн. Но платформа этот контент заблокировала, заявив, что авторские права принадлежат немецкому сериалу Alles was zählt. Об этом депутат рассказал «360».

«Я ехал в машине, слушал радио. Заиграл гимн России. Это было 06:00 утра. Естественно, я как патриот запел гимн. Думаю, запишу Stories, чтобы мои друзья видели, вспомнили времена, когда пели гимн в детстве. Я пропел и еду дальше. Мне потом пришло письмо на почту от Instagram, что заблокированы четыре видео. В письме написано, что авторские права принадлежат какому-то немецкому сериалу. Я был в недоумении и прокомментировал это письмо тоже в Stories. Facebook пишет, что я нарушил авторские права, хотя гимн России принадлежит нашей стране и нашему народу», — объяснил он.

Эйриян предположил, что любой, кто запишет в Stories видео с российским гимном, скорее всего, столкнется с такой же ситуацией.

«Чтобы оспорить решение, платформа кидает на разные страницы. Потом был чисто английский текст, который не подлежит русскому переводу. Интуитивно куда-то нажал, но там смысл в том, что теперь надо им туда написать. Я прошел куда надо и пожаловался. Они приняли и сказали, что через какое-то время рассмотрят заявку и если сторона, которая заблокировала, не подаст в суд, тогда они разблокируют эти видео», — рассказал депутат.

Он написал администрации Instagram про гимн и при каких обстоятельствах он пел. Тем не менее собеседник «360» не уверен, что обычный пользователь сможет оспорить блокировку. Депутат не исключил, что может понадобиться влияние других ведомств.