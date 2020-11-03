Instagram удалил карикатуры чеченской газеты на Charlie Hebdo

Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что администрация Instagram удалила карикатуры на французский сатирический журнал Charlie Hebdo, опубликованные чеченским изданием «Вести республики». Формулировка — «насилие и опасные организации».

Дудаев написал в Instagram, что газета не оскорбляла ничьи религиозные и национальные чувства.

«Наша газета всего лишь, как говорится, в духе свободы слова, которая так приветствуется западным миром, показала свой профессиональный взгляд на «творчество» французского журнала. Тем не менее администрация Instagram удалила пост газеты. Их объяснение таково: «Ваш контент удален за следующее нарушение: насилие или опасные организации», — заявил министр Чечни.

Он посетовал, что администрация соцсети не стала удалять оскорбившие мусульман карикатуры французского журнала, и усмотрел в этом проявление политики двойных стандартов.

Дудаев отметил, что читатели смогут увидеть удаленные карикатуры на сайте газеты «Вести республики" и в очередном печатном номере, который выйдет 4 ноября.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предостерег Запад от использования «антироссийской карты» в случаях террористических акций. По его мнению, терроризм не имеет национальности.