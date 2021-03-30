Instagram начал работать с перебоями по всеми миру

Проблемы со входом и загрузкой ленты фотографий испытывают пользователи Instagram по всему миру. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Согласно карте, проблемы испытывают пользователи из США, Аргентины и стран Европы. Часе всего проблемы возникают при попытке войти в приложение. На это пожаловались 67% пользователей. На втором месте оказались проблемы с загрузкой ленты с фотографиями, о которой сообщили 27%. У 5% пользователей появились проблемы с веб-версией социальной сети.

Это не первый сбой Instagram за последние недели. В минувшую пятницу, 26 марта, на работу сервиса пожаловались пользователи из США, Великобритании, Канады и Германии. Самой частой проблемой оказалась попытка войти в приложение.