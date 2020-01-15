Instagram начал маркировать отфотошопленные фото

Instagram начал снабжать отретушированные снимки надписью «ложная информация». Она появляется при попытке открыть изображение в ленте, сообщил в Facebook фотограф из Сан-Франциско Тоби Харриман.

Он обратил внимание на то, что соцсеть стала маркировать изображения с цифровым искусством — Instagram скрыл фото человека на фоне гор, раскрашенных в цвета радуги.

Эту информацию подтвердило издание Tech Radar. По данным портала, картинки, переделанные с помощью Photoshop, видны в профиле пользователя, который их опубликовал, а также в лентах его подписчиков. При попытке открыть изображение на весь экран пользователь видит черную заглушку и надпись о «ложной информации».

Сам Instagram не объявлял об изменении пользовательского соглашения в том, что касается ретуши.

В России снимок, заблокированный у фотографа, отображается без каких-либо ограничений.

В ноябре прошлого года Instagram начал убирать счетчик лайков под публикациями фото и видео. На территории РФ он пока не работает.