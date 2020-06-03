Instagram добавил возможность заказывать еду с помощью стикера

Теперь с помощью Instagram можно не только смотреть на еду, но и заказывать ее. Соцсеть запускает в России новый стикер, который позволит заказывать блюда прямо в сторис.

«Instagram выпускает в России стикер для сторис „Заказ еды“ и кнопку заказа в аккаунтах. Начиная с сегодняшнего дня рестораны и бизнес в России смогут добавить новую кнопку действий в обновленном приложении <…> или опубликовать сторис со стикером „Закажи еду от“», — сообщили в Instagram, компанию цитирует РИА «Новости».

При нажатии на кнопку или стикер в сторис пользователи будут автоматически переходить на сайт партнера по доставке. На этой странице можно будет оформить заказ. Кроме того, пользователи получат возможность делиться сторис компаний с новым стикером.

Рестораны, которые захотят подключить этот стикер, должны будут выбрать сервис доставки, с которым сотрудничают. Яндекс.Еда стала локальным партнером этой функции и уже рассказывает про эту возможность заведениям, с которыми работает.

Новая функция появилась для поддержки малого бизнеса и должна помочь ресторанам и продовольственному бизнесу.

Это не первая инициатива Instagram по поддержке компаний. Соцсеть уже добавила стикер «Поддержим малый бизнес», с помощью которого можно упоминать компании.