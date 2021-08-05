Инспекция обнаружила нарушения на птицефабрике, где сотрудницу лишили стула

В работе Рефтинской птицефабрики все-таки нашли нарушения. Речь идет о том, что сотрудникам не предоставлены нормальные места для отдыха. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на заявление инспекции труда Свердловской области.

В ведомстве заявили, что рассмотрели жалобу одной из сотрудниц — Татьяны Клюкиной. Инспекция сказала, что вернуть стулья для работников не представляется возможным. Однако оказалось, что на предприятии нет мест для отдыха рабочих. Вместо стульев сотрудницам поставили скамейку, на которой они могут сидеть два раза за смену по 15 минут.

Ранее сотрудница Рефтинской птицефабрики Татьяна Клюкина написала письмо президенту Владимиру Путину, в котором пожаловалась на начальство. По ее словам, оно отобрало у работниц стулья в целях повышения производительности труда.

Женщина в попытках отвоевать свой стул даже выкапывала его из снега. В свою очередь, гендиректор птицефабрики Александр Засыпкин объяснил, что этот участок стал работать стоя намного эффективнее, поэтому он не намерен менять условия работы.