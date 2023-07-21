Общество 21 июля 2023, 18:42 Инспекторы петербургского Комитета по транспорту освободили шестерых детей, запертых в машинах на парковках

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Инспекторы петербургского комитета по транспорту регулярно патрулируют улицы, чтобы пресечь нарушения, связанные с парковой авто. Об этом рассказал «Петербургский дневник».

Однако иногда им приходится примерять на себя роль спасателей. Например, инспекторы освободили из затертых машин шестерых детей. Родители оставили из в автомобилях, а сами уходили по делам. Самому младшему брошенному малышу было меньше года старшему — 11 лет. Напомним, оставлять детей в машине одних можно только с 12 лет.

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