Инспекторы начали борьбу с браконьерами в заказнике «Позарым»

Государственные инспекторы отдела охраны заповедника «Хакасский» начали борьбу с тувинскими браконьерами в заказнике «Позарым». Об этом сообщило издание «Хакасия».

По данным РИА ФАН, они обнаружили лыжные следы двух нарушителей около границы с Тувой. Во время поисков специалисты обезвредили 110 петель для ловли кабарги.

Позже госинспекторы обнаружили полевой стан нарушителей с брошенными вещами. Предполагается, что браконьеры узнали про рейд и быстро скрылись.