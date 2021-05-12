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    12 мая 2021, 22:17

    Инспекторы ГИБДД начали скрытую охоту на нарушающих водителей

    Анатолий Минкин

    Проезжающим аварийные участки дорог российским водителям следует быть особенно внимательными. Сотрудники ГИБДД начали чаще прибегать к скрытому патрулированию. Для этого они используют автомобили без опознавательных знаков. Об этом сообщило издание AutoNews со ссылкой на представителей региональных управлений дорожной инспекции.

    Инспекторы ГИБДД начали скрытую охоту на нарушающих водителей

    По данным издания, машины с инспекторами встанут на дежурство рядом с аварийными участками, где водители особенно часто позволяют себе нарушать Правила дорожного движения. Обычно автомобилисты предупреждают друг друга о засаде миганием фар, но обычный автомобиль внимания не привлечет.

    В пресс-службе самарского главка МВД подтвердили, что «скрытое патрулирование» дорожные инспекторы осуществляют регулярно.

    «Если обо всех привычных местах нахождения патруля ДПС и камер фотофиксации водитель знает заранее, то определить наличие „скрытого патруля“ бывает достаточно сложно», — пояснили в ведомстве.

    Инспекторы снимают нарушителей на видео и отправляют записи ближайшему экипажу ДПС, которые уже занимаются оформлением протокола. Самым частым нарушением попавших в такую скрытую ловушку водителей становится выезд на встречную полосу.

    Наказание за это: лишение водительских прав на полгода или штраф в пять тысяч рублей. Но деньгами нарушитель может отделаться только при условии, что фиксация нарушения была автоматической. Это связано с тем, что за рулем мог находиться не собственник автомобиля. Но если протокол выпишет инспектор, то суд может лишить водителя прав.

    В Красноярском крае рейды на гражданских автомобилях называются «Встречная полоса». В основном нарушителей ловят на загородных трассах, где много поворотов с ограниченной видимостью.

    При этом действуют скрытые патрули в полном соответствии с законом. К патрульным автомобилям могут относиться машины без специальной окраски, световых и звуковых сигналов. Поэтому инспекторы вполне могут использовать их для патрулирования. Видеофиксация нарушений прописана в Административном регламенте МВД.