Инспекторы ГИБДД начали скрытую охоту на нарушающих водителей

Проезжающим аварийные участки дорог российским водителям следует быть особенно внимательными. Сотрудники ГИБДД начали чаще прибегать к скрытому патрулированию. Для этого они используют автомобили без опознавательных знаков. Об этом сообщило издание AutoNews со ссылкой на представителей региональных управлений дорожной инспекции.

По данным издания, машины с инспекторами встанут на дежурство рядом с аварийными участками, где водители особенно часто позволяют себе нарушать Правила дорожного движения. Обычно автомобилисты предупреждают друг друга о засаде миганием фар, но обычный автомобиль внимания не привлечет.

В пресс-службе самарского главка МВД подтвердили, что «скрытое патрулирование» дорожные инспекторы осуществляют регулярно.

«Если обо всех привычных местах нахождения патруля ДПС и камер фотофиксации водитель знает заранее, то определить наличие „скрытого патруля“ бывает достаточно сложно», — пояснили в ведомстве.

Инспекторы снимают нарушителей на видео и отправляют записи ближайшему экипажу ДПС, которые уже занимаются оформлением протокола. Самым частым нарушением попавших в такую скрытую ловушку водителей становится выезд на встречную полосу.

Наказание за это: лишение водительских прав на полгода или штраф в пять тысяч рублей. Но деньгами нарушитель может отделаться только при условии, что фиксация нарушения была автоматической. Это связано с тем, что за рулем мог находиться не собственник автомобиля. Но если протокол выпишет инспектор, то суд может лишить водителя прав.

В Красноярском крае рейды на гражданских автомобилях называются «Встречная полоса». В основном нарушителей ловят на загородных трассах, где много поворотов с ограниченной видимостью.

При этом действуют скрытые патрули в полном соответствии с законом. К патрульным автомобилям могут относиться машины без специальной окраски, световых и звуковых сигналов. Поэтому инспекторы вполне могут использовать их для патрулирования. Видеофиксация нарушений прописана в Административном регламенте МВД.