Общество 13 февраля 2023, 21:24 Инспекторы ДПС попытались откупиться от взятки Инспекторов ДПС задержали на Кубани после попытки откупиться от взятки РИА «Новости»

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Два инспектора ДПС попытались откупиться от уголовного дела о мелком взяточничестве. В итоге их задержали оперативники, написало РИА «Новости»со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, двух инспекторов должны были привлечь к уголовной ответственности по статье о мелком взяточничестве. Чтобы дело закрыли, они решили дать взятку должностному лицу. Оперативники задержали инспектора дорожно-патрульной службы с поличным. Начальника ОГИБДД ОМВД России по Тимашевскому району подозревают в посредничестве при передаче денег.

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«При подтверждении вины указанных сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке», — отметили в пресс-службе.

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В ведомстве добавили, что в этом случае руководителей ждет строгая дисциплинарная ответственность. Все собранные правоохранителями материалы уже передали в следственные органы. Другие подробности дела и задержания инспекторов пока не раскрываются.