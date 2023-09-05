Общество 05 сентября 2023, 16:32 Инспекторов попросили не штрафовать водителей за планшеты на лобовом стекле Глава ГИБДД Черников: не стоит сразу штрафовать за гаджеты на лобовом стекле Unsplash

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За планшеты на лобовом стекле автомобиля, нарушающие видимость, не нужно штрафовать — лучше помочь водителям устранить нарушение. Об этом заявил на брифинге начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников. Его процитировал ТАСС.

«Если мы видим, что планшет огромный на лобовом стекле, [это] не означает привлечения к ответственности. Это означает, что сотрудник Госавтоинспекции должен попросить убрать его», — считает Черников.

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Он добавил: от того, что водитель получит штраф, ничего не изменится.

С сентября вступило в силу постановление правительства, которое внесло коррективы в список неисправностей и условий, при которых использование автомобиля запрещается. Изменения касаются двигателя, шин, тормозной системы, а также обзорности. Но запрета на использование видеорегистратора нет — при условии, что он не препятствует нормальному обзору.