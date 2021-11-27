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    27 ноября 2021, 10:01

    Инспектора Ростехнадзора отправили в СИЗО по делу о взрыве на шахте в Кузбассе

    Инспектора Ростехнадзора Семыкина арестовали по делу о ЧП на шахте Листвяжная

    Андрей Иванов

    Первого фигуранта дела о взрыве метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области отправили в СИЗО на два месяца. Суд арестовал главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Инспектора Ростехнадзора отправили в СИЗО по делу о взрыве на шахте в Кузбассе

    Ранее стало известно, что директор шахты, где 25 ноября из-за взрыва метана погиб 51 человек, Сергей Махраков не признал вину. Его обвиняют в нарушении правил промышленной безопасности. В субботу, 27 ноября, суд выберет меру пресечения для еще трех фигурантов уголовных дел, которые правоохранители сразу завели после ЧП.

    Метан взорвался на «Листвяжной» утром 25 ноября. Жертвами происшествия стали 46 горняков и четверо спасателей. Более 60 человек попали в больницы с различными травмами. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее большой бедой.

    Накануне стало известно, что спасатель Александр Заковряшин, которого считали погибшим, выжил. Он пробыл под землей всю ночь и сам вышел на поверхность.