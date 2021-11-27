Инспектора Ростехнадзора отправили в СИЗО по делу о взрыве на шахте в Кузбассе

Первого фигуранта дела о взрыве метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области отправили в СИЗО на два месяца. Суд арестовал главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее стало известно, что директор шахты, где 25 ноября из-за взрыва метана погиб 51 человек, Сергей Махраков не признал вину. Его обвиняют в нарушении правил промышленной безопасности. В субботу, 27 ноября, суд выберет меру пресечения для еще трех фигурантов уголовных дел, которые правоохранители сразу завели после ЧП.

Метан взорвался на «Листвяжной» утром 25 ноября. Жертвами происшествия стали 46 горняков и четверо спасателей. Более 60 человек попали в больницы с различными травмами. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее большой бедой.

Накануне стало известно, что спасатель Александр Заковряшин, которого считали погибшим, выжил. Он пробыл под землей всю ночь и сам вышел на поверхность.