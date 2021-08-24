Жительнице Донецка дали два года колонии за избиение инспектора ПДН

Состоялся суд над жительницей Донецка. Девушку приговорили в двум годам в колонии общего режима за насилие в отношении должностного лица. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

В мае этого года девушку задержали за административное правонарушение и доставили в отделение полиции. Она была пьяна и проявила агрессию в отношении инспектора по делам несовершеннолетних.

Она взяла его за волосы и с силой ударила головой об стену. Суд учел тот факт, что у обвиняемой уже была непогашенная судимость за такое же преступление. Поэтому ее приговорили к двум годам в колонии общего режима.