Инспектор по несовершеннолетним знал о планах нижегородского стрелка

Инспектор отдела по делам несовершеннолетних еще 1,5 года назад знала, что нижегородский стрелок готовит преступления. Однако открывать уголовное дело тогда не стали.

Как сказано на сайте СК РФ, в марте 2019 года инспектор знала о замыслах школьника. Однако после проведения доследственной проверки она «грубо нарушила требования уголовно-процессуального закона» и «приняла незаконное и необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела».

Следствие также сообщило, что врач, который выдавал медицинские справки для покупки оружия подростку, арестован.

Известно, что у молодого человека были психологические проблемы. Однако он не стоял на учете психотерапевта. Кроме того, у него был порок сердца. Друг рассказал, что стрелок всегда любил оружие.

Парень устроил бойню в деревне Большеорловское Нижегородской области 12 октября. Он расстрелял трех человек, еще трех ранил. На следующее утро его тело нашли в лесу на окраине поселка. По факту произошедшего заведено уголовное дело об убийстве двух или более лиц.