Инспектор отпустил нарушителя из Березовского после одного «волшебного звонка»

В городе Березовский водитель ВАЗ-2109 нарушил правила — сотрудникам ГИБДД пришлось гнаться за ним с мигалками, чтобы остановить. Однако один звонок решил все проблемы нарушителя, но не проблемы общества.

На опубликованныхв одной из групп соцсети «ВКонтакте» кадрах можно увидеть, что после того, как тонированную «девятку» остановили, у водителя попросили документы. Пока сотрудник ГИБДД изучал папку, мужчина начал кому-то звонить.

Через некоторое время он передал трубку сотруднику, разговор то продлился еще меньше. Инспектор сразу отдал документы водителю и направился в служебную машину. Еще несколько секунд — и их следа не осталось. Кто был на связи, остается только догадываться.

Сейчас это видео изучают в местном управлении ГИБДД. Не исключено, что нарушителя все-таки привлекут к ответственности.

Несколько дней назад во Владимире произошла авария с участием мотоцикла. Водитель превысил скорость и вылетел на перекресток на красный свет. В результате в него врезалась легковая машина. Мотоциклист погиб на месте происшествия.