Инспектор ДПС в Коми нараспев выписал нарушителю «окаянный штраф»

Инспектор ДПС из Коми стал героем Сети после публикации видео, на котором он выписывает штраф нарушителю и объясняет правила его оплаты. При этом полицейский делает это, словно священнослужитель — нараспев, а штраф называет окаянным.

«60 суток на оплату штрафа окаянного», — говорит инспектор на записи, уточняя, что водитель может погасить его со скидкой в случае оплаты в течение первых 20 дней.

Женщина за рулем в какой-то момент не выдерживает и начинает смеяться. Сам инспектор продолжает оставаться серьезным.

В ГУ МВД по Коми «360» сообщили, что в курсе появления этой записи в интернете. Врио начальника отдела информации и общественных связей Виктория Морохина уточнила, что по факту публикации проводится проверка.

Сам инспектор в беседе с «360» отказался комментировать произошедшее, отметив только, что является верующим человеком.

«Живу рядом [с храмом] и иногда посещаю. Верую», — уточнил он.