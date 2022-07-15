Инсайдеры поделились вариантом переименования Starbucks в России

Сеть иностранных кофеен Starbucks после ребрендинга на территории России могут переименовать в VKCoffee. Об этом «Известиям» рассказали источники на рынке коммерческой недвижимости.

Они отметили, что это лишь один из возможных вариантов нового названия.

«Новый Starbucks может называться VKCoffee после ребрендинга. Это один из вариантов на обсуждении», — заявили источники «Известий».

Сеть кофеен объявила об уходе с российского рынка 23 мая. После этого руководство компании начало подыскивать покупателей для продажи бизнеса местным владельцам.

Ранее стало известно, что российские отделения Starbuks могут перейти к ресторатору и основателю Pinskiy & Co Антону Пинскому. Об этом 7 июля сообщил RT. Тогда предполагалось, что сделку могут закрыть к 20-м числам июля. Также СМИ отмечали, что нового владельца российского подразделения Starbuks обяжут провести локальный ребрендинг сети кофеен после покупки бизнеса.