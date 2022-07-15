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    15 июля 2022, 10:37

    Инсайдеры поделились вариантом переименования Starbucks в России

    СМИ рассказали, что после ребрендинга Starbucks могут переименовать в VKCoffee

    Александр Иванов

    Сеть иностранных кофеен Starbucks после ребрендинга на территории России могут переименовать в VKCoffee. Об этом «Известиям» рассказали источники на рынке коммерческой недвижимости.

    Инсайдеры поделились вариантом переименования Starbucks в России

    Они отметили, что это лишь один из возможных вариантов нового названия.

    «Новый Starbucks может называться VKCoffee после ребрендинга. Это один из вариантов на обсуждении», — заявили источники «Известий».

    Сеть кофеен объявила об уходе с российского рынка 23 мая. После этого руководство компании начало подыскивать покупателей для продажи бизнеса местным владельцам.

    Ранее стало известно, что российские отделения Starbuks могут перейти к ресторатору и основателю Pinskiy & Co Антону Пинскому. Об этом 7 июля сообщил RT. Тогда предполагалось, что сделку могут закрыть к 20-м числам июля. Также СМИ отмечали, что нового владельца российского подразделения Starbuks обяжут провести локальный ребрендинг сети кофеен после покупки бизнеса.