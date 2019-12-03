Инсайдер: мигранты будут возить наличные с собой из-за остановки денежных переводов в Таджикистан
Живущий в Екатеринбурге гражданин Таджикистана обсудил с ИА Ura.ru последствия, к которым приведет остановка денежных переводов из России.
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По мнению инсайдера, остановка денежных переводов из России в Таджикистан приведет к тому, что мигранты начнут перевозить наличные с собой. Он добавил, что самый выгодный вариант отправки денег в республику — системы денежных переводов, так как там процент маленький, а в банке он выше в два раза. Собеседник информагентства предположил, что к концу декабря вопрос с переводами денег должен решиться.
«Взбунтуются — тогда все и решат. Ведь объем денежных переводов только среди таджиков составил два с половиной миллиарда долларов», — подытожил источник.