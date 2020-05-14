Инсайдер: Абдулманапу Нурмагомедову сделали операцию на сердце в Москве
Дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов рассказал Life.ru, что отец Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов находится в одном из московских военных госпиталей в тяжелом состоянии.
По словам инсайдера, Нурмагомедову-старшему сделали операцию на сердце. Он напомнил, что тренер перенес такую же операцию летом в Германии.
«В госпиталь он попал после пневмонии, простудился в горах в Махачкале, заболел сильно. Санитарной авиацией доставили в Москву в тяжелом состоянии», — пояснил собеседник издания.
Уточняется, что у Абдулманапа Нурмагомедова образовался тромб. К инсульту привел гипертонический криз. По оценкам медиков, тренер находится в крайне тяжелом состоянии.