Иностранцы вспомнили забавные случаи при изучении русского языка

В Международный день русского языка иностранцы поделились своим опытом изучения языка. ИА Nation News собрало самые забавные ошибки.

Канадца Джастина Хаммонда очень удивил русский алфавит. Он как-то смотрел на слово «зуб» и не понимал, почему оно состоит из букв и цифр.

«Почему там 36? А буква „ж“ вообще непонятна. Письменная „ж“ похожа на лабиринт в IKEA. Как ее правильно писать?» — недоумевает иностранец.

А еще он считает мягкий знак отдельным видом пыток. По его мнению, это «такой чувак, которого нет, но он как бы есть».

Хаммонд также в шоке от выражений вроде «да нет» и «да нет наверное».

«Я обожаю русский язык, но он сводит меня с ума. Выражение „да нет“ — мне, как иностранцу, было очень сложно понять. Скорее всего, это означает отрицание, но зачем добавлять „да“ или „конечно“. Как мы должны понимать вашу систему?» — поинтересовался канадец.

Голландцу Ари сложно улавливать разницу между созвучными словами — «деревом» и «деревней», «пойми» и «поймай».

Пушкинский день России ежегодно отмечается 6 июня. В 2021 году в стране празднуется 222 года со дня рождения поэта Александра Пушкина.