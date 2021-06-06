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    06 июня 2021, 19:00

    Иностранцы вспомнили забавные случаи при изучении русского языка

    Алена Макаренко

    В Международный день русского языка иностранцы поделились своим опытом изучения языка. ИА Nation News собрало самые забавные ошибки.

    Иностранцы вспомнили забавные случаи при изучении русского языка

    Канадца Джастина Хаммонда очень удивил русский алфавит. Он как-то смотрел на слово «зуб» и не понимал, почему оно состоит из букв и цифр.

    «Почему там 36? А буква „ж“ вообще непонятна. Письменная „ж“ похожа на лабиринт в IKEA. Как ее правильно писать?» — недоумевает иностранец.

    А еще он считает мягкий знак отдельным видом пыток. По его мнению, это «такой чувак, которого нет, но он как бы есть».

    Хаммонд также в шоке от выражений вроде «да нет» и «да нет наверное».

    «Я обожаю русский язык, но он сводит меня с ума. Выражение „да нет“ — мне, как иностранцу, было очень сложно понять. Скорее всего, это означает отрицание, но зачем добавлять „да“ или „конечно“. Как мы должны понимать вашу систему?» — поинтересовался канадец.

    Голландцу Ари сложно улавливать разницу между созвучными словами — «деревом» и «деревней», «пойми» и «поймай».

    Пушкинский день России ежегодно отмечается 6 июня. В 2021 году в стране празднуется 222 года со дня рождения поэта Александра Пушкина.