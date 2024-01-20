Общество 20 января 2024, 22:52 Иностранцы восхитились россиянкой, кормящей тигра с рук РЕН ТВ: иностранцы восхитились видео, на котором россиянка кормила тигра с рук РИА «Новости»

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Видео, на котором президент АНО «Хоспис для крупных кошек „Дом тигра“ Яна Олейник будит спящую в лесу тигрицу и кормит ее с рук, распространилось в социальных сетях. Ролик вызвал восхищение у иностранцев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале телеканал РЕН ТВ.

Иностранные пользователи обсудили поступок женщины, отметив, что кормление тигра с рук является «самой русской вещью», которую можно увидеть.

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«Русские учат нас, что каждое животное должно быть поглажено», — написали комментаторы.

По словам Олейник, тигрица Камри страдает эпилепсией и глухотой, она нуждается в лечении. Волонтеры за ней ухаживают и дважды в день дают таблетки.

Ранее пресс-служба центра «Амурский тигр» сообщила, что обнаруженная на трассе в Хабаровском крае тигрица скончалась. Ее нашли на дороге 2 января. По предварительной информации, животное сбила машина, водитель которой скрылся с места ДТП. Тигрицу пытались спасти, но шансов было мало, так как ее нашли не только травмированной, но и в очень истощенном состоянии и больной.