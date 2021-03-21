Иностранцы стали чаще совершать преступления в России

С начала года иностранцы совершили 6,2 тысячи преступлений на территории России. Это почти на 2% больше, чем в 2020 году, сообщил ТАСС со ссылкой на статистику МВД о состоянии преступности за январь — февраль.

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 6,2 тысячи преступлений, что на 1,9% больше, чем за январь — февраль 2020 года, в том числе гражданами государств — участников СНГ — 4,8 тысячи преступлений, что на 12,6% меньше, их удельный вес составил 77,3%», — говорится в материалах ведомства.

По данным МВД, число преступлений в отношении иностранцев уменьшилось на 8,4%. По статистике, за два месяца выявили 137,2 тысячи преступников, что на 2,2% меньше, чем в прошлом году. Меньше стало людей без постоянного источника доходов, а удельный вес ранее судимых вырос с 29,6% до 29,8%.

Всего с начала года в нашей стране зарегистрировали 309,4 тысячи преступлений.

Накануне правительство утвердило концепцию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Она будет действовать до 2025 года.