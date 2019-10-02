Иностранцы стали чаще приезжать в Крым

Поток туристов из других стран в Крым увеличился на 5% в 2019 году. Об этом рассказал глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

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Так, с января по август включительно в Крыму побывало на 5% больше иностранных граждан (не учитывая жителей Украины), чем за такой же период в прошлом году.

При этом рост туристического потока до сих пор продолжается. Черняк отметил, что в 2019 году на полуострове побывали жители 159 стран, тогда как в 2018-м — 144 государств.

На 7% стало больше туристов из Германии, на 13% — из США, на 17% — из Италии, на 24% — из Франции. Также почти в два раза увеличился турпоток из Вьетнама.

«Также отмечу рост потока туристов из Австралии на 33% (156 человек), Индии — также на 33% (655 человек), Китайской Народной Республики на 14% (3352 человека)», — рассказал глава комитета РИА «Новости».

При этом Алексей Черняк отметил, что больше всего в Крыму отдыхают украинцы. В этом году полуостров посетили уже 900 тысяч граждан этой страны. По словам собеседника агентства, жители соседнего государства считают крымские курорты местом для безопасного, комфортного и недорогого отдыха.