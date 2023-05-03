Общество 03 мая 2023, 08:52 Иностранцы стали чаще ездить в Россию в этом году ФСБ зафиксировала рост числа поездок иностранцев в Россию на 17% РИА «Новости»

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Количество поездок иностранных граждан в Российскую Федерацию в период с января по март 2023 года увеличилось на 17,6% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом говорят данные статистики погранслужбы ФСБ, информацию проанализировал РБК.

Иностранцы в начале этого года пересекли границу с Россией 3,3 миллиона раз. Для сравнения — в первом квартале 2022-го речь шла о 2,8 миллионах. Однако в прошлом году въезд иностранных граждан в РФ сдерживали ковидные ограничения. Летом 2022-го их отменили.

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Позже, после начала российской спецоперации на Украине, многие государства прервали авиасообщение с Россией. Этот фактор должен был отрицательно сказаться на посещаемости РФ людьми из-за рубежа.

Чаще всего сейчас в Россию приезжают граждане из стран ближнего зарубежья. Лидерами являются жители Узбекистана. Кроме того, вырос поток из Таджикистана и Казахстана. Больше всего из государств дальнего зарубежья РФ в период с января по март 2023 года посещали китайцы. Количество поездок из КНР возросло в 4,6 раза.

Если говорить о Европе, то чаще всего оттуда в Россию за вышеназванный период приезжали граждане Эстонии, Финляндии. Поток из Латвии, Литвы, Польши вырос в несколько раз.