Иностранцы смогут получить российское гражданство по «упрощенке»

Иностранцам хотят упростить получение российского гражданства. Правительство уже внесло законопроект на рассмотрение в Госдуму. В нем упоминают несколько категорий граждан.

В случае принятия документа стать россиянином выходец из другой страны сможет, не отказываясь от имеющегося гражданства. Об этом сообщил «Интерфакс».

Проект закона предполагает упрощение получения гражданства для граждан Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана. Он коснется иностранцев и лиц без гражданства, если у них есть хотя бы один родитель-россиянин, живущий на территории РФ.

Стать россиянином по упрощенной процедуре смогут и бывшие граждане СССР, которые живут или жили в государствах, входивших в состав Советского Союза, но так и не получили гражданство этих стран.

Послабление хотят распространить на иностранцев и лиц без гражданства, если они временно или постоянно живут в России, состоят при этом в браке с гражданином РФ, который тоже живет в стране, и воспитывают общих детей.

По «упрощенке» гражданство предложили выдавать и тем, кто минимум три года женат или замужем за живущим на территории РФ россиянином.