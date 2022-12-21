Общество 21 декабря 2022, 16:32 Иностранцы смогут подавать уведомления о месте пребывания в России через портал «Госуслуг»

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Госдума РФ в первом чтении 13 декабря приняла законопроект, в котором говорится, что иностранцы смогут подавать уведомления о месте своего пребывания в России через портал госуслуг. Об этом написала «Парламентская газета».

Правительство разрешило подавать подобные уведомления в режиме онлайн, чтобы миграционный учет стал более эффективным и современным.

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Для подачи заявления иностранец и его принимающий (гражданин России) должны зарегистрироваться на портале госуслуг и в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Если ответ будет положительным, то документ автоматически передадут в орган миграционного учета.

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