Иностранцы смогут платно привиться от коронавируса в петербургском ТЦ «Галерея»

Иностранные граждане смогут вакцинироваться от коронавируса в прививочном пункте в петербургском ТЦ «Галерея». Для них услуга будет платной, сообщило РИА ФАН.

Прививать иностранцев в ТЦ начнут с 16 августа. Стоимость прививки вакциной «Спутник Лайт» составит 3500 рублей. В день прививочный пункт сможет принимать до 150 иностранцев (общая пропускная способность — 1000 человек).

Привиться в торговом центре смогут как мигранты, так и туристы. При себе им необходимо будет иметь паспорт.